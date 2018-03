Vrijspraak voor lekkage Odfjell

Drie voormalig leidinggevenden van tankopslagbedrijf Odfjell zijn vrijgesproken voor een lekkage in 2009. Justitie had een werkstraf van 120 uur geëist.

Destijds lekten duizenden liters methanol weg, toen een wagon tegen de voorschriften met de hand werd geladen. Dat gebeurde na een grote computerstoring, waardoor automatisch beladen onmogelijk was. De ex-directeur, terminal manager en wachtchef stonden terecht.

Volgens de rechter was de terminal manager niet aanwezig ten tijde van het incident en had hij juist instructies gegeven naar alternatieven te zoeken. Dat het beladen vervolgens toch handmatig met losse slangen gebeurde, kan volgens de rechtbank op een misverstand berusten. Opzet is in ieder geval niet bewezen.

De managing director van Odfjell werd verweten dat hij geen melding had gedaan van het incident bij de Milieudienst Rijnmond. De rechtbank merkt op dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar het uitblijven van deze melding. Daarom kan ook niet worden vastgesteld waarom deze uitbleef, wie daarvoor verantwoordelijk was en wat de rol was van de directeur. Hij gaat daarom vrijuit.

Tijdens de zitting twee weken geleden was al vastgesteld dat een deel van de feiten was verjaard.