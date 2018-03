Fraser over degradatiekraker Sparta: 'Druk ligt bij Roda JC'

Sparta speelt zaterdagavond in Kerkrade de belangrijke wedstrijd tegen Roda JC tegen degradatie. De Rotterdammers kunnen bij een overwinning een goeie stap zetten om in ieder geval afstand te nemen van de laatste plaats. Henk Fraser, huidige trainer van Vitesse en oud-speler van Sparta en Roda JC, denkt dat de druk bij Roda zal liggen.

"De spanning en de stress van degradatie zullen invloed hebben op het spel, maar eerlijk gezegd verwacht ik een hele goede, leuke wedstrijd", zegt de oefenmeester tegen RTV Rijnmond. "Sparta heeft wel het moment mee, na de overwinning bij ADO Den Haag. De druk zal liggen bij Roda, zeker omdat ze een thuiswedstrijd spelen. De supporters zullen de spelers volop aanmoedigen, aangezien Roda toch laatste staat."

De coach van Vitesse twijfelt nog of hij zaterdag bij de wedstrijd aanwezig is. Hij zal wel een lichte voorkeur voor Sparta hebben: "Het begin is bepalend voor een carrière en die had ik bij Sparta. Daarbij zijn mannen als Cor Pot en Dick Advocaat ook hele goede bekenden van mij. Maar ik gun het beide clubs niet om te degraderen."

'Feyenoord zou een mooie club zijn'

Het contract van de voormalig verdediger loopt aan het eind van het seizoen af bij Vitesse. De naam van Fraser wordt geregeld genoemd bij Feyenoord als eventuele opvolger van Giovanni van Bronckhorst. "Ik ga rustig kijken wat er op mij afkomt, je moet altijd maar afwachten wie er geïnteresseerd is in jou. Feyenoord zou inderdaad een mooie club zijn. Ik ben ook nog steeds zeer betrokken met wat er daar gebeurt. Ik denk dat er zat trainers zijn die bij Feyenoord kunnen en willen werken."