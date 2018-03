Brand op pindakaasafdeling Unilever Rotterdam

In een oven van de pindakaasfabriek van Unilever in Rotterdam heeft woensdagmiddag brand gewoed. Er kwam aanvankelijk veel rook uit het gebouw aan de Nassaukade. Maar al snel nam de rookontwikkeling af.

De brand brak rond 15:00 uur uit in een partij pinda's en pindavliesjes, zegt de brandweer. Rond 17:30 uur was het vuur onder controle.

Al het personeel kon op tijd het pand verlaten. Niemand raakte gewond. Al snel mocht het kantoorpersoneel weer naar binnen.

"De overlast valt mee", schrijft de brandweer op Twitter. Er is nog enige tijd geventileerd in de fabriek om de rook eruit te krijgen. De oorzaak van de brand bij Unilever is nog niet bekend.