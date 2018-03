D66: 'Te veel mensen sterven door vuile lucht Rotterdam'

Lijsttrekker Said Kasmi van D66 wil meer maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Dat zegt hij in het Koorts-debat van TV Rijnmond. "Er sterven teveel mensen als direct gevolg van het inademen van vervuilde lucht in de stad."

Kasmi is dan ook blij dat de stad een milieuzone heeft en hij wil dit uitbreiden. De Rotterdamse VVD-voorman Vincent Karremans is het daar niet mee eens. "De milieuzone is symboolpolitiek."

Behalve Kasmi en Karremans deden ook ook Judith Bokhove (GroenLinks), Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) en Ellen Verkoelen (50Plus) mee aan het debat.

D66: 'Kinderen worden ziek door luchtvervuiling'



VVD: 'Milieuzone is symboolpolitiek'



Partij voor de Dieren: 'Stop met fossiele industrie in de Rotterdamse haven'



Beleid voor jongeren en ouderen

Ouderenpartij 50Plus liet vooral van zich horen bij het debat over jongeren en ouderen. De partij is kritisch over het beleid van het huidige college. Volgens Verkoelen zijn alle buurthuizen afgebroken. "We kunnen wel 75-jarigen thuis bezoeken vanwege eenzaamheid, maar dan is het al te laat."50Plus: 'Alle sociale voorzieningen in de wijken zijn verdwenen'

GroenLinks: 'Buurthuizen zijn noodzakelijk voor kinderen in armoede'