Armoededebat in Rotterdam: ligt oplossing in meer geld of werk?

Is armoede vooral een financieel probleem of komt er voor de oplossing meer bij kijken dan geld alleen? Die vraag stond centraal in het politieke armoededebat dinsdagavond in de Arminiuskerk in Rotterdam.

Het debat werd gehouden op de dag dat het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten bracht dat Rotterdammers de afgelopen vier jaar armer zijn geworden . Bijna alle politieke partijen waren er, alleen Leefbaar Rotterdam kwam niet opdagen. Woedend

Lijsttrekker Barbara Kathmann van de PvdA windt zich op over de laatste CBS-cijfers. "Arme Rotterdammers blijken er honderden euro's op achteruit te zijn gegaan. We hebben mensen die eerder doodgaan vanwege armoede. Ik word daar woedend van. Ik pik dat niet." Kathmann geeft de schuld aan het huidige gemeentebestuur. Die heeft volgens haar flink bezuinigd op armoedebeleid "om mensen die toch al knaken hebben een tientje lastenverlichting te geven." Werk

René Segers-Hoogendoorn, derde op de lijst van het CDA, nuanceert dat beeld. Hij erkent dat het college er teveel op is gericht geweest om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen. Maar volgens hem is werk het enige wat mensen uit de armoede kan halen. En dus moet de Rotterdamse politiek ervoor zorgen dat mensen weer een toekomst krijgen. Er moet geld naar scholing. En mensen met schulden moeten leren met geld om te gaan. "Het is een illusie om te denken dat we helemaal van armoede afkomen in de stad." Gelul

"Een hoop politiek gelul", oordeelt Kathmann. "In gelul kun je niet wonen en gelul kun je niet eten." Natuurlijk zijn werk en onderwijs goede dingen, zegt ze. Maar die bieden alleen een oplossing op lange termijn. "Daar hebben al die mensen die nu in de armoede zitten niets aan. Er moet nu wat gebeuren."