Weer uitstel voor Dordtse sportclubs

Voetbalvereniging Dubbeldam blijft langer in onzekerheid over z'n nieuwe onderkomen. Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben een besluit daarover uitgesteld tot na de verkiezingen.

Voorzitter Arie in 't Veld van de voetbalclub zegt diep teleurgesteld te zijn: "Hiervan loopt alle energie uit je lijf. Wat moet ik mijn leden nu nog vertellen? Dat de gemeente op een middagje 3,5 miljoen uittrekt voor een bruggetje bij Stadswerven, maar geen geld heeft?"

De gemeente wil dat Dubbeldam, korfbalclub Movado en tafeltennisclub TTV Dordrecht verdwijnen van hun huidige plek. Maar een nieuw onderkomen voor de clubs kwam lang niet van de grond.

In november vorig jaar meldde de gemeente dat er na ruim tien jaar uitstel eindelijk een oplossing was gevonden. De clubs kregen geld voor een gezamenlijk clubhuis op sportpark Schenkeldijk.

Impasse

Maar de clubs lieten meteen al weten dat het door de gemeente toegezegde bedrag te laag was. Ze willen dat de gemeente één miljoen euro meer bijdraagt, maar volgens wethouder Reynvaan is daarvoor geen financiële ruimte.

Dordrecht wil 2,45 miljoen euro meebetalen en garant staan voor een lening van één miljoen. De clubs vragen een garantiestelling van zes ton en een directe bijdrage van 3,45 miljoen euro.

De impasse is zuur voor voetbalvereniging Dubbeldam. De club wacht al meer dan tien jaar op een oplossing. De club zou aanvankelijk moeten wijken voor Golf en Wonen (later Belthure Park) maar toen de villawijk geschrapt werd was er plots geen geld meer voor herhuisvesting van de club.

Aan het lijntje

Omdat Dubbeldam in een zeer verouderd en te klein clubhuis zit, wilde de club de boel renoveren of nieuw bouwen. Maar de gemeente hield de club jaren aan het lijntje. Door het inkrimpen van sportvelden in de stad maakte de gemeente geld vrij en gloorde een oplossing.

De Dordtse gemeenteraad trok anderhalf jaar geleden 5,7 miljoen euro uit voor de verplaatsing van sportclubs. Van dat bedrag moet ook de verhuizing van voetbalclub OMC naar FC Dordrecht betaald worden.