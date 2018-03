Deel dit artikel:











Sijgje S'dam na opening meteen beste ketenonderdeel

De oude Schiedamse postkoetspaardestal 't Sterretje aan de Koemarkt is koud tot nieuw Sijgje-restaurant omgebouwd en afgelopen zondag door 't Simon Stokvis-typetje uit 'Toen was geluk heel gewoon' opengespeeld en -gekweeld, of ze pakken de maandag erna ook nog even het beste keten van Nederland-predikaat op de Horecava.

Begrijpelijk dat mede-eigenaar/uitbater en voormalig Residentie-securitydirecteur Claudio Houtman z'n letterlijk en stripfiguurlijke geluk dus even niet op kan en kon. En dat had ie na alle tegenslag plus ternauwernood 't vege lijf te hebben kunnen redden tijdens het hachelijke schietpartijavontuur in Las Vegas van begin oktober vorig jaar, ook keihard nodig. Bij het bloedbad op een countryfestival maakte een doorgedraaide zakenman 58 slachtoffers en Houtman op een haartje na bijna een van hen. Het motief is tot op de dag van vandaag onopgehelderd, maar de oud-beveiligings-expert is ervan overtuigd dat de schutter niet alleen gehandeld heeft. Vanwege het post-traumatische angstsyndroom waar ie nog steeds onder lijdt heeft ie ook een vooralsnog niet behonoreerde schadeclaim ingediend. Vlogger Jack F Kerklaan woonde de olijke opening van het eerbetoon aan Houtman's schoonmoeder Sijgje die verzot was op Schiedam's citroenbrandewijn annex papegaaiewater. Daarna onderhielden ze zich noodgedwongen uiteraard ook nog een wijle over Houtma's lastige Vegas-slachtpartijverwerking......