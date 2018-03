Deel dit artikel:











RIVM neemt zorgen gemeente Sliedrecht niet weg

Wethouder Hannie Visser van de gemeente Sliedrecht is nog altijd ongerust over de veiligheid van moestuinen in haar gemeente. Het RIVM liet woensdag weten dat mensen die in de buurt van het Dordtse Chemours wonen gewoon uit eigen tuin kunnen eten, alleen niet zo vaak.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht tien moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. In alle tuinen bleken sporen te vinden van de stoffen PFOA en GenX die door Chemours worden uitgestoten. De hoeveelheden zijn minimaal, maar omdat de stoffen het menselijk lichaam niet kunnen verlaten, telt elke nanogram, zegt Joke Herremans van het RIVM. "Als je elke dag groente of fruit eet uit eigen tuin, dan ga je in principe niet over de norm heen van wat je veilig binnen mag krijgen aan PFOA en GenX." Maar omdat voor mensen die binnen een straal van één kilometer rond de fabriek wonen geldt dat er ook GenX in de lucht zit, moeten zij oppassen. "Voor hen geldt dat zij beter niet elke dag uit hun moestuin kunnen eten." 'Uitstoot naar nul'

Dat is reden voor Hannie Visser om, zodra Chemours een nieuwe vergunning aanvraagt, er bij de provincie op aan te dringen dat de toegestane uitstoot van GenX volledig wordt teruggebracht naar nul. Dat is reden voor Hannie Visser om, zodra Chemours een nieuwe vergunning aanvraagt, er bij de provincie op aan te dringen dat de toegestane uitstoot van GenX volledig wordt teruggebracht naar nul. "Ik sprak vanochtend met de eigenaars van de moestuintjes die zijn onderzocht. Ze zijn heel nuchter en hadden de uitslag wel verwacht. Maar zij vinden het wel krom dat ze gezond dachten te eten uit eigen tuin, terwijl ze nu wordt afgeraden om dat dagelijks te doen." Vervolgonderzoek

Nog is het onderzoek naar GenX en PFOA niet afgerond. Het RIVM heeft nu alleen onderzoek gedaan naar de groente. Er volgt nog een studie naar grondmonsters en het water dat wordt gebruikt om de groente te beregenen. Dat onderzoek moet in mei klaar zijn. Nog is het onderzoek naar GenX en PFOA niet afgerond. Het RIVM heeft nu alleen onderzoek gedaan naar de groente. Er volgt nog een studie naar grondmonsters en het water dat wordt gebruikt om de groente te beregenen. Dat onderzoek moet in mei klaar zijn.