Albert Schweitzer ziekenhuis laat nierpatiënten thuis dialyseren Foto: archief

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht traint sinds deze week patiënten om zelf thuis hun nierdialyse te kunnen uitvoeren. Dat is een uitkomst voor patiënten die dan niet meer een paar keer per week naar het ziekenhuis hoeven. "Ik voel me thuis veel relaxter", zegt een van hen.

Er komt veel kijken bij het verplaatsen van de dialyse van het ziekenhuis naar de patiënten thuis. Niet alleen is het ingewikkeld om zelf de dialysemachine aan te sluiten. Ook moet het huis van patiënten worden voorbereid. De apparatuur, de stoel en allerlei technische aanpassingen nemen een hele kamer in beslag. Veilig

Voor patiënten die zichzelf niet willen prikken komt een verpleegkundige aan huis. Die kan er desgewenst ook bij blijven tijdens de dialyse om te controleren of alles goed gaat. Voor patiënten die zichzelf niet willen prikken komt een verpleegkundige aan huis. Die kan er desgewenst ook bij blijven tijdens de dialyse om te controleren of alles goed gaat. Ook traint het Albert Schweitzer partners of familieleden, zodat zij kunnen assisteren en de patiënt in de gaten kunnen houden. Dat is wel zo veilig. "Geen enkele patiënt gaat volledig solo dialyseren", zegt afdelingshoofd Annemiek Gottschalk. Goedkoper

Thuisdialyse is niet alleen minder belastend voor de patiënten. Het is ook goedkoper, ondanks dat sommige patiënten ook thuis geholpen worden door verpleegkundigen. Thuisdialyse is niet alleen minder belastend voor de patiënten. Het is ook goedkoper, ondanks dat sommige patiënten ook thuis geholpen worden door verpleegkundigen. De kosten van het thuis dialyseren worden vergoed door de zorgverzekering.