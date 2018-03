Startschot voor wonen zonder strafblad in gevangenis Noordsingel

Bijeenkomst toekomstige bewoners in cellencomplex van de Noordsingel

Met het plaatsen van een stutpaal is het startschot gegeven voor het ombouwen van gevangenis de Noordsingel in Rotterdam-Noord naar woningen. Volgende week worden de cellencomplexen gesloopt en daarna begint de bouw van 57 gezinswoningen. In een later stadium komen er nog ruim 50 appartementen bij.

"Ja wij worden straks opgesloten in de gevangenis", grapt een van de kopers zonder strafblad. De meeste toekomstige bewoners zijn gecharmeerd van de centrale plek, de groene omgeving en een gezinswoning in hartje stad.

Eigenlijk blijft alleen de buitengevel van de gevangenis staan. Voor een nieuwe begane grond zal er worden geheid en er komen nieuwe verdiepingen in de voormalige cellencomplexen. Wel blijven de tralies voor de ramen zitten.

Het gebouw dateert van het einde van de negentiende eeuw en heeft verschillende vleugels met ook een vrouwenafdeling. In totaal konden 340 criminelen in de Noordsingel worden opgesloten. In 2012 verliet de laatste gedetineerde zijn cel.

"We moeten nog wel geduld hebben want eind 2019 kunnen we onze intrek nemen", zegt een andere toekomstige bewoner Ruud Boel. Zij krijgen straks een woonoppervlakte ter grootte van acht cellen.

De voorpret over wonen in een gevangenis is er niet minder om. "Je kan niet vroeg genoeg beginnen met je kinderen opvoeden met een strafblad", zegt vader Ruud plagerig tegen zijn twee kinderen. "Ja wij worden straks voor straf op brood en water gezet", grappen de kinderen terug.

In 2008 was al bekend dat de gevangenis ging sluiten en sindsdien zijn meerdere herontwikkelingsplannen gemaakt en gesneuveld: van studentencomplex, kluswoningen tot appartementen. Verder hebben funderingsproblemen lange tijd de plannen gedwarsboomd.

Uiteindelijk worden het 57 gezinswoningen en in een later stadium worden twee zijvleugels verbouwd tot appartementen. De transformatie van de gevangenis is in handen van bouwbedrijf BAM en projectontwikkelaar HD. Zij werken samen met de gemeente Rotterdam.

De afgesloten binnenplaats waar de gevangenen dagelijks konden luchten, wordt een openbare binnentuin voor de buurt.