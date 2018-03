Internationale prijs voor stranden Goeree-Overflakkee en Westvoorne

De beste en meest duurzame stranden ter wereld vind je op Goeree-Overflakkee en in Westvoorne. Dat is tenminste het oordeel van de jury van de Green Destination top 100. De prijs werd woensdagmiddag uitgereikt op een grote toerismebeurs in Berlijn.

Goeree-Overflakkee en Westvoorne hebben de prijs gewonnen samen met Schouwen-Duiveland en Veere. Het Nederlandse Deltagebied had concurrentie van stranden in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje.

Bij de verkiezing is gekeken naar bestemmingen die aantrekkelijk zijn door wat ze toeristen te bieden hebben, hun ligging en omgeving en die daarbij ook nog eens veel aan duurzaamheid doen.

In Westvoorne gooide het Fieldlab Green Economy aan het Oostvoornse Meer hoge ogen. Daar wordt onderzoek gedaan naar duurzame initiatieven. Goeree-Overflakkee werkt met allerlei projecten aan een energieneutraal eiland in 2020.

De stranden van het eiland staan daarnaast bekend om hun schone zwemwater en hebben daarom Blauwe Vlaggen wapperen. Er komen onder meer zeehonden, bruinvissen, herten, flamingo’s en allerlei bijzondere vogels voor.

Trots

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van Goeree-Overflakkee was in Berlijn om de prijs in ontvangst te nemen. Hij is trots: "We hebben er als gemeente en ondernemers hard voor gewerkt. Het voelt dan goed als je dat beloond ziet worden."

Verbaasd is Van der Vlugt niet. Afgelopen zomer wonnen Goeree-Overflakkee en Westvoorne al platina bij de verkiezing voor beste QualityCoast gebied. Veere en Schouwen-Duiveland kregen toen goud.

De wethouder rekent op meer toeristen, inwoners en bedrijvigheid in zijn gemeente. Hij is niet bang dat de groei ten koste gaat van de kwaliteit van de stranden in de gemeente. "Meer toeristen betekent meer toeristenbelasting en daar kun je ook weer meer van doen", zegt hij.