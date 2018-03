Rotterdam Centraal op de schop voor komst snelle trein naar Londen

Voor de komst van de snelle trein naar Londen, de Eurostar, moet het station van Rotterdam Centraal worden aangepast. De Eurostar is een hele lange trein en daarvoor moet het perron worden verlengd. Voor een trein erbij betekent dat dus een spoor eraf.

"We moeten spoor één verwijderen, wissels weghalen en het huidige perron moet met vier meter worden verbreed", vertelt Joeri Bazen van Prorail.

Door het verwijderen van spoor één kan het perron worden verbreed en vooral verlengd. De lengte van de Eurostar maakt het noodzakelijk om spoor twee te gebruiken. De werkzaamheden moeten 26 maart gereed zijn.

Vanaf 4 april rijden de eerste snelle treinen richting Londen. In ruim vier uur steek je het Kanaal over en stap je uit in het hart van de Britse hoofdstad. In Brussel moeten reizigers voorlopig nog uitstappen voor een paspoort- en bagagecontrole.

Er lopen onderhandelingen met Groot-Brittannië om in de toekomst de douane-controle in Rotterdam al plaats te laten vinden. Dan zou de heenreis nog een uur korter duren.

De terugreis naar Rotterdam is wel meteen een directe verbinding. Die reis verloopt daardoor sneller; in ruim 3 uur brengt de Eurostar je van Londen naar Rotterdam.

Volgende week gaat RTV Rijnmond mee met een proefrit van de Eurostar.