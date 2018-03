Deel dit artikel:











Komt van ruilen huilen? Capelse bestuurders ruilen week van baan Bron tradingplaces.work: still uit video van Trading Places

Ruilen van partner, huis of puber, we zien het zo vaak op tv. Deze week gebeurt het ook tussen bestuurders in Capelle aan den IJssel. Wethouder Dick van Sluis en Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Havensteder wisselen voor een week van baan.

Hoewel de ruil pas woensdag is begonnen, doen beide al direct de eerste dag goede ervaringen op. "Ik heb na een ochtend al veel geleerd," zegt Van den Berk. En Van Sluis kende het werk van de bestuursvoorzitter vanuit zijn functie als wethouder wel, maar vindt het toch anders. "Met mijn pet als bestuursvoorzitter op is het toch een ander verhaal", vindt Van Sluis. Koffie

Ook de koffie van de ander is op de eerste ochtend al getest. Van den Berk: "Waar ik nu zit, is-ie eigenlijk niet lekker." Van Sluis geeft haar een gouden tip om later uit te proberen. "De koffie van het apparaat op de tiende verdieping is wel heel erg lekker." Project

De ruil is onderdeel van 'Trading Places', een programma waarin twee bestuurders van samenwerkende organisaties tijdelijk van baan wisselen. Het is de bedoeling dat ze beter samenwerken als ze bij elkaar in de keuken hebben gekeken. Resultaat

Na een week is de ruil weer voorbij voor Van Sluis en Van den Berk. Op Radio Rijnmond blikken beide dan terug op hun tijdelijke baan.