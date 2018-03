D66 Rotterdam houdt deur op kier voor Leefbaar

Said Kasmi van D66 sluit niet uit dat zijn partij opnieuw gaat samenwerken met Leefbaar Rotterdam. Hij deed die uitspraak woensdag bij het debat Student Kiest op de Erasmus Universiteit. Tot ongenoegen van PvdA en GroenLinks.

In het debat loofde Kasmi de samenwerking met Leefbaar Rotterdam op het gebied van veiligheid en wonen. "Dat vond ik erg prettig, we hebben ook goed samengewerkt", reageerde Robert Simons van Leefbaar Rotterdam. "Als Leefbaar afstand doet van de uitspraken van Thierry Baudet, sluiten wij ze niet uit", zei Kasmi.

PvdA en GroenLinks zetten Kasmi voor het blok. Ze wilden dat hij Leefbaar Rotterdam definitief zou uitsluiten. Maar daar voelde Kasmi niets voor. Tot onbegrip van de PvdA:

"Eerst wordt er op televisie keihard verkondigd dat samenwerken met Leefbaar niet meer kan. En nu beweert Kasmi dat als ze daar een keer sorry voor zeggen, ze weer prima kunnen samenwerken. Dus een stem op D66 is ook een stem op Leefbaar Rotterdam", reageert Barbara Kathmann van de PvdA.

"D66 speelt voor de bühne een spelletje dat Baudet zo vreselijk is, maar ze duiken zo weer met Leefbaar in bed", zegt Judith Bokhove van GroenLinks. "Wij willen van het kille armoedebeleid van de afgelopen vier jaar af, als stemmers dat ook vinden moet die stem naar links."

Kinderachtig

"Ik vind dit zo kinderachtig", reageert Simons van Leefbaar. "We zijn hier in Rotterdam, het moet niet gaan over een Haagse partijleider of wat ze in Amsterdam doen. Ik snap deze discussie echt niet."