'Cinema Stadhuis' viert 100 jaar filmstad Rotterdam met Charlie Chaplin

Filmliefhebbers in de Burgerzaal in het Rotterdamse stadhuis

De Burgerzaal in het stadhuis aan de Coolsingel is tijdelijk omgetoverd tot vooroorlogse bioscoop waar stille filmklassiekers worden vertoond. De eerste zwijgende filmklassieker die op het programma staat is ‘The Kid’ (1921) van Charlie Chaplin.

De zaal wordt omgetoverd tot bioscoop om te 'vieren' dat ruim 100 jaar geleden de eerste stappen werden gezet om Rotterdam als filmstad op de kaart te zetten.

Tuschinski

Abraham Tuschinski is hiervan de grondlegger. Terwijl velen hem van zijn bioscoop in Amsterdam kent, opende hij hier in Rotterdam zijn eerste bioscoop Thalia. Daarna volgden nog vele Tuschinski bioscopen in de Maasstad: Cinema Royal, Scala, Olympia en het luxueuze Grand Theatre.

De stille filmklassiekers die nu getoond worden, krijgen precies dezelfde muzikale begeleiding als 100 jaar geleden. Dit gebeurt op het historische Standaartorgel in de Burgerzaal. Dit wordt bespeeld als een echt bioscooporgel. En er is het Ensemble Houdin met een drukwindharmonium en een piano, viool, contrabas en percussie.

De eerste film die getoond gaat worden, 'The Kid' gaat over een arme man (Charlie Chaplin) met goede bedoelingen. Hij gaat zorgen voor een kind dat door zijn moeder is achtergelaten in een auto in de hoop dat rijke bezitters voor hem zorgen.

Het eerstvolgende filmconcert is 'The Hunchback of Notre Dame' (1923) op 12 april.