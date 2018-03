Deel dit artikel:











Melk van Clara en Coby door heel Nederland te koop De droom van boer Matthijs Baan: melk per koe in de fles

Vanaf november in de supermarkt verkrijgbaar: melk per koe. Het idee is van boer Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf. "Elke koe is uniek", zegt hij. "En dus smaakt elke koe ook anders."

Baan wil dat de melk van zijn koeien niet langer anoniem in het schap van de supermarkt ligt, vermengd met de melk van honderden andere koeien. Op elk pak staat straks de naam van de koe die de melk heeft geleverd, inclusief de datum waarop de melk is verpakt. In de stal komt een speciale installatie. Als koeien gemolken willen worden, lopen ze zelf naar de robot toe. Die pasteuriseert de melk onmiddellijk en doet die in een drinkkarton. Smaak

Veel mensen vinden het verrassend dat de melk van Floortje anders smaakt dan die van Noortje. De smaak hangt onder meer af van hoe lang het geleden is dat de koe een kalfje heeft gekregen. Ook het moment van melken maakt verschil en wat de koeien te eten krijgen. Baan test de robot al een tijdje uit. Hij heeft geen favoriete koe. Wel heeft hij ontdekt wat hij de koeien moet voeren om de melk nog lekkerder te maken. De boer wil nog niet zeggen met welke supermarktketen hij in zee gaat. Wel weet hij al dat de prijs iets hoger zal worden, nl. €1,39 per 0,8 liter. Maar de melk is dan wel een stuk verser dan andere verpakte melk, zegt Baan. Website

Het is hem een doorn in het oog dat de melk in supermarkten nu soms goedkoper is dan een liter bronwater. Hij denkt dat mensen meer willen betalen als de melk een persoonlijk tintje krijgt. Zo kunnen mensen straks op een website alles te weten komen over hun favoriete koe. Baan heeft liever niet dat mensen zijn beesten komen opzoeken. "We hebben hier een boerderij. Het moet geen pretpark worden."