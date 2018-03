Verkiezingsdebat Capelle: verpaupering, wijktoezicht en warme truien

Heeft Capelle aan den IJssel nu wel of geen verpauperde wijken? Hoe moeten Capellenaren zich veiliger gaan voelen in hun buurt? En wat moet er gebeuren om de gemeente duurzamer te maken? Negen politieke partijen zijn hier woensdagavond over in debat gegaan op Radio Rijnmond en de lokale omroep Radio Capelle.

Verpaupering

Jay Pahladsingh, lijsttrekker van de SP, wil wat doen tegen de verpaupering die hij ziet in sommige wijken. Als voorbeeld noemt hij de Hovenbuurt. Als het aan de SP-er ligt komen er meer dure koopwoningen tussen de goedkope huurwoningen te staan.

Andere partijen zijn verbaasd dat hun SP-collega zoveel verpaupering ziet in Capelle. Zij herkennen dat niet zo. Pieter Holkamp van D66 denkt wel dat wijken erop vooruit gaan als mensen er langer blijven wonen. Dat komt de samenhang in de wijk ten goede, denkt hij.





Veiligheid

De lijsttrekkers zijn het er allemaal over eens dat Capellenaren zich veiliger moeten kunnen voelen. PvdA-er Sjoerd Geissler wil dat er meer buurtconciërges en huismeesters komen.

Ans Hartnagel van Leefbaar Capelle is blij met de buurtpreventieteams in de gemeente. Maar Hartnagel ziet ook dat het moeilijk is om hiervoor vaste mensen te krijgen.

Duurzaamheid

Het kabinet heeft bepaald dat heel Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Om dat te bereiken wil Harriët Westerdijk van de VVD in Capelle een duurzaamheidsfonds oprichten. Bewoners kunnen daar dan een renteloze lening uit krijgen voor een verbouwing.

CDA-lijsttrekker Jolanda den Engelsman vindt dat er een hypotheekvorm moet komen die mensen in staat stelt om te investeren in hun huis. Op die manier staat de lening niet op naam van een persoon, maar op het huis.

Pieter Eilander van de ChristenUnie stelt voor dat iedereen de kachel een graadje lager zet en een warme trui aantrekt. Ook moeten mensen vaker gaan fietsen. Dat scheelt heel veel energie, zegt Eilander.

GroenLinkslijsttrekker Elbert Raadsen noemt ook andere opties, zoals het isoleren van huizen en warmtewinning uit de IJssel en het hergebruiken van de warmte die zonnecollectoren afgeven.

Stadshart

Verder is er in Capelle het nodige te doen over de verbouwingen in het centrum. Het CDA vindt dat wegafsluitingen en omleidingen beter moeten worden gecommuniceerd.

Leefbaar Capelle, als coalitiepartij verantwoordelijk voor de verbouwing van het stadshart, ligt niet wakker van de problemen. "Het is een zooitje, maar het wordt mooi. Overlast is een feit. We proberen het zo klein mogelijk te houden."



Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Woensdag was presentator Ruud de Boer samen met co-host Rob Nieuwveld te gast in Capelle aan den IJssel. Ook de lokale omroep Radio Capelle zond het debat uit.