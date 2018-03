Straks weer eb en vloed in Grevelingenmeer

De Brouwersdam krijgt een extra opening om het Grevelingenmeer van vers water te voorzien. Dat is volgens minister Van Nieuwenhuizen hard nodig, omdat er vrijwel geen zuurstof meer in het water zit.

Door de Deltawerken zijn de Grevelingen sinds het begin van de jaren '70 volledig afgesloten van de Noordzee. Sindsdien is de waterkwaliteit achteruit gevlogen en is er te weinig zuurstof voor vissen en planten.

De leefbaarheid van het water had na de watersnoodramp van 1953 niet de eerste prioriteit, erkent Van Nieuwenhuizen. "Dat heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat je stilstaand, dood water krijgt. De komende jaren willen we de waterkwaliteit en de natuur weer op peil brengen."

De nieuwe doorlaat moet eb en vloed terug brengen in het Grevelingenmeer. Het project kost 75 miljoen euro. Er wordt nog onderzocht of er in de opening een getijdecentrale kan komen die elektriciteit opwekt door de eb en vloedwerking.

Woensdag bezoeken Van Nieuwenhuizen en haar collega Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Grevelingenmeer.