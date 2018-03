Acht woningen tijdelijk ontruimd na slaapkamerbrand

Brand aan de Stokroosstraat in Feijenoord (MediaTV)

Bewoners van acht portiekwoningen in Rotterdam-Feijenoord moesten woensdagavond tijdelijk hun huis uit na een felle brand in een slaapkamer. De slaapkamer van het huis aan de Stokroosstraat brandde helemaal uit.

Zo'n vijftien mensen konden zelf een veilig heenkomen zoeken. Er is een persoon door de brandweer in veiligheid gebracht en nagekeken in een ambulance. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

De brand brak rond 22.15 uur uit en was snel uit. Daarna konden de geëvacueerde omwonenden weer naar hun huizen terug. De bewoners van het huis waar de brand woedde moeten de nacht ergens anders doorbrengen.