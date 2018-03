Ook Nida achter Rotterdams regenboogakkoord

De Rotterdamse islamitisch geïnspireerde partij Nida sluit zich aan bij het regenboogakkoord dat linkse partijen in de stad hebben gesloten. De vier partijen, GroenLinks, PvdA, SP en Nida, spreken af dat homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zich thuis moeten kunnen voelen in de stad.

De partijen die samen het Links Verbond vormen, willen na de verkiezingen proberen het initiatief te nemen voor een nieuw stadsbestuur . Het regenboogakkoord komt dan ook aan de orde.

"Een veilige plek om jezelf te zijn is cruciaal in ieders ontwikkeling. Helaas is het voor LHBT+-personen niet altijd vanzelfsprekend", schrijven de partijen in een acht-puntenplan.

GroenLinks, PvdA, SP en Nida pleiten voor meer voorlichting op scholen over seksuele geaardheid. Verder moet Rotterdam ervoor zorgen dat LHBT+-ers elkaar veilig kunnen ontmoeten.

Het Links Verbond pleit ook voor aandacht voor LHBT+-ers onder daklozen en asielzoekers die in de stad komen wonen. Ook zij moeten zich veilig voelen in Rotterdam.

Andere punten uit het regenboogakkoord zijn de terugkeer van 'ambassadeurs' die seksuele diversiteit bespreekbaar maken op scholen, sportclubs en in maatschappelijke organisaties. Ook moeten er aandacht komen voor een veilige werkplek voor LHBT+-ers.

Tot slot pleiten de partijen voor 'roze zorg', een cultuuromslag in zorginstellingen die meer open moeten staan voor ouderen en jongeren die anders geaard zijn.

Het regenboogakkoord is ondertekend door Co Engberts (PvdA), Luiza Soares (SP), Lies Roest (GroenLinks) en Nourdin El Ouali (Nida)