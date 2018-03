Deel dit artikel:











Onzekere tijden voor baggeraar Boskalis

Rotterdamse baggeraar Boskalis had in 2017 zoals verwacht een lagere omzet dan eerdere jaren: 2,34 miljard euro. Door de lastige omstandigheden van de gas- en oliemarkt op zee is de omzet met 10 procent gedaald in vergelijking met 2016.

Volgens Boskalis zijn de trends op lange termijn positief, maar vertaalt zich dat niet in kansrijke projecten op korte termijn. Er is een dalende vraag naar olie en gas en daardoor is er veel onzekerheid in een deel van de gebieden en markten waarin Boskalis zaken doet. Dat betekent minder werk, lagere bezetting en kleinere marges. De directeur van Boskalis, Peter Berdowski blijft optimistisch: "Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben we het jaar nog alleszins redelijk afgesloten in lijn met onze verwachtingen." In 2016 leed Boskalis nog een verlies van bijna 564 miljoen euro vanwege een grote afschrijving. Boskalis ziet nog steeds kansen voor groei op de korte termijn, met name in projecten rond klimaatverandering, gas- en windenergie en het afbreken van oude platforms op zee. Voor het afbreken van offshore platforms is Boskalis onlangs met een nieuw schip vertrokken. De Bokalift I lag in februari een weekend aan de Wilhelminakade. Woensdag werd al bekend dat Boskalis binnenkort uit de AEX gaat verdwijnen.