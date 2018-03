Rotterdammers fietsen niet

Rotterdam heeft van alle Nederlandse steden het hoogste gebruik van bus, tram en metro. Het uitgebreide OV-netwerk in de stad is de reden, volgens een nieuw onderzoek naar duurzame mobiliteit. Ook blijkt dat Rotterdammers veel wandelen.

Het beleid van de gemeente Rotterdam en de voorzieningen scoren ruim voldoende, maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Zo heeft de stad wel veel fietspaden, maar in vergelijking met andere steden ook veel ernstige verkeersgewonden en fietsongevallen.

Weinig fietsen

Uit het rapport van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat Rotterdam laag scoort op het deel 'fietsen'. Rotterdammers nemen vooral de bus, metro of tram, en wandelen is de tweede keus.

De lage fietsscore komt wellicht doordat Rotterdammers in vergelijking met andere steden niet van jongs af aan gewend zijn om te fietsen, denkt De Fietsersbond. Ook bewaakte en onbewaakte fietsstallingen krijgen een onvoldoende van de onderzoekers.

Schoon autogebruik

De hoge score is ook terug te zien in het schone en efficiënte autogebruik in Rotterdam. Daaronder vallen milieuzones, parkeertarieven en laadpalen.

Op het gebied van verkeerslawaai scoort Rotterdam nog zwaar onvoldoende. Dat komt doordat auto's nog steeds dwars door de stad kunnen rijden. Ook trams kunnen vooral in bochten veel lawaai maken.