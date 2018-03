Centrum Vlaardingen uur zonder stroom

Het centrum van Vlaardingen heeft donderdagmorgen een uur lang zonder stroom gezeten. 3394 huishoudens zaten zonder stroom, laat Stedin weten.

De storing begon om 06:36 uur en rond half acht hadden monteurs van Stedin het probleem verholpen. De oorzaak was een kapotte kabel.

De stroom is door de storingsdienst van Stedin omgeleid. Het energienetwerk in Nederland is dubbel uitgevoerd. Als er een kabel kapot is, kan de stroom altijd tijdelijk via een andere kabel worden geleid.

Later deze week gaat een andere ploeg de kapotte kabel opgraven en repareren of vervangen.