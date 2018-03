Curaçao Neptunus versterkt zich met 24-jarige Japanse werper

De Rotterdamse honkbalclub Curaçao Neptunus heeft zich versterkt met de Japanse werper Riki Saito. Saito is een 24-jarige, linkshandige pitcher en wordt gezien als een nodige versterking voor de komende Europacup wedstrijden.

De Japanner heeft na zijn verblijf in het team van de Tezukayama University nog bij een aantal Independent League teams in Japan en Taiwan gespeeld. Coach Ronald Jaarsma is erg blij met de komst van Saito: “Wij kunnen zeker een extra arm gebruiken in de bullpen. Riki is linkshandig en dat is voor ons ideaal.”

Voor een taalprobleem is Jaarsma niet bang, want de Japanner spreekt en begrijpt Engels. “Zo niet dan ga ik een beetje Japans leren en elke keer dat hij op de heuvel komt Must Win tegen hem roepen.” vertelt Jaarsma lachend.

Naar verwachting is de Japanse werper vanaf het Charles Urbanus-toernooi in april beschikbaar voor een periode van drie maanden.