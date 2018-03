Rotterdam voorbeeldstad in aanpak obesitas

Rotterdam wordt voortrekker in de aanpak van overgewicht. De drie ziekenhuizen van de stad, de gemeente, meer dan 200 huisartspraktijken en het ministerie van Volksgezondheid gaan samenwerken om de hulp beter te laten aansluiten.

Zo kunnen onderliggende klachten van patiënten zoals obesitas beter worden aangepakt. Als de nieuwe methode aanslaat, wordt de aanpak landelijk ingevoerd.

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Bij één op de tien Nederlanders is zelfs sprake van ernstig overgewicht. "In Rotterdam zijn de getallen ook hoog", zegt Liesbeth van Rossum van het Centrum Gezond gewicht.

Donderdag is er in het Theater LantarenVenster in Rotterdam een groot congres over obesitas georganiseerd door het Centrum Gezond Gewicht.

Het gaat tijdens de bijeenkomst vooral over manieren om overgewicht te voorkomen en betere samenwerking tussen verschillende instanties.