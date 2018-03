Deel dit artikel:











Verdachte fatale mishandeling metrostation Zuidplein mag naar huis

De 18-jarige Rotterdammer die in november iemand zou hebben doodgeslagen op metrostation Zuidplein in Rotterdam is weer op vrije voeten. Hij mag de uitspraak thuis afwachten.

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De Rotterdammer zou vorig jaar ruzie hebben gekregen met een 54-jarige man. Daarna zijn er klappen gevallen. Het slachtoffer viel op de grond en raakte kort buiten westen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De 18-jarige man wordt verdacht van 'mishandeling met de dood tot gevolg'.