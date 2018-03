Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat besluit wie de nieuwe A16 gaan aanleggen A1613nov17

Dat de snelweg er kwam was al zeker, nu is ook bekend wie de nieuwe A16 tussen Rotterdam The Hague Airport en Terbregseplein gaat aanleggen. Rijkswaterstaat heeft de klus toegekend aan een consortium van verschillende bedrijven

Het consortium heet De Groene Boog en bestaat uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord PPP, John Laing Investments Limited, RebelValley en TBI PPP. Zij gaan de snelweg ontwerpen, bouwen en voorfinancieren. Ook het onderhoud voor de komende twintig jaar valt onder de verantwoordelijkheden. Begin 2019 beginnen de werkzaamheden. De 11 kilometer lange weg is naar verwachting in 2024 af. De nieuwe A16 moet ervoor zorgen dat verkeer op de A13 en A20 beter door kan rijden.