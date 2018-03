Elbers enkele weken aan de kant

Excelsior kan enkele weken niet beschikken over Stanley Elbers. De aanvaller liep tijdens de wedstrijd tegen AZ een scheurtje op in zijn hamstring. Elbers werd in de tweede helft gewisseld voor Levi Garcia, die zaterdag tegen VVV Venlo zijn basisplek waarschijnlijk overneemt.

Elbers stond eerder dit seizoen al een periode aan de kant met een knieblessure. Trainer Mitchell van de Gaag trainde donderdagochtend verder met een fitte groep. De al langer geblesseerde Zakaria El Azzouzi en Alessandro Damen ontbraken nog wel op het trainingsveld. Jordy de Wijs trainde wel weer deels met de groep mee.

'VVV is vergelijkbaar met Excelsior'

Komende zaterdag speelt Excelsior tegen VVV-Venlo, een ploeg die volgens Van der Gaag wel met de Rotterdammers te vergelijken is. "Als je kijkt naar het budget en de manier van spelen is VVV zeker vergelijkbaar met ons. Je ziet dat er als team goed gefunctioneerd wordt. Dat is de kracht van VVV, maar ook van ons. VVV is verder een goede ploeg met jongens erbij die wedstrijden kunnen beslissen, ook uit standaardsituaties."

Volgens de coach is er een verandering geweest in het spel van Excelsior. "Wij zijn niet meer de counterploeg die we vorig jaar waren, kijk maar naar welke doelpunten we maken. We hebben andere type spelers, we hebben niet meer de vier supersnelle aanvallers die we vorig seizoen hadden."

'Je ziet dat het leeft'

Van der Gaag maakte begin deze week bekend dat hij na dit seizoen zal stoppen bij de Rotterdammers. "Je ziet dat het leeft en dat de reacties daarop terugkomen bij mij, bij de spelersgroep en bij de club. Ik weet nog niet wat ik precies ga doen, er speelt op dit moment ook niks. Het is goed dat het nu naar buiten is gekomen, zodat we vooruit kunnen kijken en dat is om te beginnen zaterdag tegen VVV'', aldus de Excelsior-trainer

Excelsior speelt aankomende zaterdag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Bij een overwinning gaan de Rotterdammers op de ranglijst over de Limburgers heen. Het duel is live te volgen op RTV Rijnmond vanaf 19:45.