'Hyperrealistische' reuzenbaby in de Kunsthal

Vanaf zaterdag kunnen bezoekers van de Kunsthal zich verwonderen over levensechte beelden van mensen. Dan start de expositie 'Hyperrealisme sculptuur'.

Een van de meest opvallende beelden een vijf meter grote baby van kunstenaar Ron Mueck. Er worden in totaal 35 beelden van 28 kunstenaars in het museum opgesteld.

Sinds de jaren zestig en zeventig houden kunstenaars zich vanuit verschillende invalshoeken bezig met een vorm van kunst waarbij de menselijke figuur zo levensecht mogelijk wordt verbeeld.

Kunstenaars proberen bezoekers daarmee te prikkelen met vragen over bijvoorbeeld de maakbaarheid van de mens. Hoe kijken we naar onszelf en naar anderen? Volgens de Kunsthal is die vraag erg relevant in de huidige selfie-cultuur op sociale media.

Daarmee is het levensechte niet het einddoel van de beelden, maar een middel om vragen te stellen. Sommige kunstenaars spelen met vertekende perspectieven, verhoudingen en maten.

De tentoonstelling is een vervolg op de hyperrealistische schilderijen eerder in de Kunsthal.