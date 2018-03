Deel dit artikel:











Bureau Rijnmond: politie op zoek naar gouden tip moordzaak

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond besteedt donderdag onder andere aandacht aan een moord die 29 december in Rotterdam-Zuid plaatsvond. Ook is er aandacht voor overvallen in Rotterdam en Schiedam en een woninginbraak in Barendrecht.

De politie is bezig met een groot onderzoek naar de moord op Samir el Bartal. De 29-jarige Belg werd op 29 december aan de Socratesstraat in Rotterdam-Zuid vermoord. Justitie loont een beloning van 20 duizend euro uit voor de gouden tip. Overvaller weggejaagd met krant

Bij een overval op een kunstgalerie aan de Hoogstraat in Schiedam is de dader weggejaagd met een krant. De politie geeft beelden vrij van deze mislukte, gewapende overval. Bij een overval op een kunstgalerie aan de Hoogstraat in Schiedam is de dader weggejaagd met een krant. De politie geeft beelden vrij van deze mislukte, gewapende overval. Een supermarkt aan het Moermanskpad in Rotterdam-Oosterflank is 1 december overvallen. Volgens de politie zijn een licht manke dader en een ‘scheve’ fiets twee opvallende kenmerken in deze zaak. Inbraak

Verder komt de politie met beelden van een man die een gestolen ov-chipkaart en fiets gebruikt. De waren meegenomen bij een inbraak, begin november, aan de Zweedijk-Akker in Barendrecht. Verder komt de politie met beelden van een man die een gestolen ov-chipkaart en fiets gebruikt. De waren meegenomen bij een inbraak, begin november, aan de Zweedijk-Akker in Barendrecht. Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.