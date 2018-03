Deel dit artikel:











Robbemond interim-trainer Willem II Reinier Robbemond interim-trainer Willem II

Reinier Robbemond maakt het seizoen af als interim-trainer bij Willem II. De Dordtenaar neemt de taken van de donderdagochtend opgestapte Erwin van de Looi over. Robbemond was al sinds 2016 assistent-trainer bij Willem II.

Eerder was Robbemond als trainer al eindverantwoordelijke bij FC Oss, daar werd hij in het seizoen 2015-2016 laatste in de Jupiler League. Daarnaast was hij ook jeugdtrainer bij verschillende elftallen van AZ. Als speler kwam Reinier Robbemond onder andere uit voor FC Dordrecht.