De Wijs: 'Herstel sneller dan verwacht'

Jordy de Wijs hoopt dat hij na de interlandperiode van eind mei weer bij de wedstrijdselectie van Excelsior aan kan sluiten. De PSV-huurling raakte een maand geleden geblesseerd aan zijn knie, maar is op de weg terug. ''Het herstel verloopt sneller dan verwacht'', zegt de verdediger.

De Wijs werd geopereerd aan zijn meniscus en even werd er zelfs gevreesd voor het einde van zijn seizoen. ''Dat was in eerste instantie al wat overdreven. Het zou vijf a zes weken duren en het is nu week drie. Ik zit nog wel in de revalidatiefase, maar ik loop wel voor op schema. Ik kan al dingen met de groep meedoen en dat doe ik ook grotendeels.''

Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te vertrekken. De Wijs heeft naar eigen zeggen veel van hem de voormalig verdediger geleerd. ''Het is ook de reden geweest waarom ik nog een jaar aan Excelsior verhuurd wilde worden. Ik heb verdedigend gezien enorme stappen gemaakt. Bijvoorbeeld het meedogenloos zijn en het ten koste van alles doelpunten willen voorkomen.''