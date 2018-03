Ontruiming pand arbeidsmigranten in Spijkenisse gaat niet door

De ontruiming van het pand voor arbeidsmigranten aan de Boyleweg in Spijkenisse gaat vrijdag niet door. De gemeente wacht de uitspraak van een kort geding af. De zaak komt volgende week voor de rechter.

Het gebouw was oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van vluchtelingen. Toen dat plan werd geschrapt, werd het pand omgebouwd voor de opvang van buitenlandse arbeiders in de Botlek en de Europoort. Of er wel of geen toestemming voor was, daarover discussiëren de gemeente Nissewaard en de eigenaar.

De gemeente stelt dat het pand niet brandveilig is en niet geschikt is om honderd mensen op te vangen. De gemeente was van plan om het pand vrijdag te ontruimen . Eigenaar Huug Moerland kreeg het besluit dinsdag aan het eind van de middag te horen.

De eigenaar stapte daarom naar de rechter. Niet alleen is hij het oneens met de beslissing, er is volgens hem ook te weinig tijd om de honderd gasten elders onder te brengen. De gemeente wacht de beslissing van de rechter nu af.