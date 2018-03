Hoekse Lijn nu op het bordje van Wethouder Adriaan Visser

De taken van de opgestapte Rotterdamse wethouder Pex Langenberg zijn verdeeld onder het college van burgemeester en wethouders. De herverdeling geldt tot dat er een nieuw college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Wethouder Adriaan Visser wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit en Duurzaamheid. Dat betekent dat hij verantwoordelijk wordt voor de Hoekse Lijn.

Burgemeester Aboutaleb neemt de portefeuille Cultuur over en wethouder Maarten Struijvenberg wordt verantwoordelijk voor de luchthaven.

Simons wordt verantwoordelijk voor de binnenstad. Dat betekent dat de herverdeling van de Coolsingel in zijn portefeuille zit.

Debacle