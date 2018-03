Chris Natuurlijk 10 maart: natuur en de Boekenweek

De natuurboekentips van Hubert van Belois, Nederlandsche Vogelen in de Rotterdamse bieb, natuur op het Rotterdamse Boekenbal en Stilte, ruimte en duisternis in de natuur.





De H van havik

Stapels boeken rondom het Boekenweekthema Natuur liggen te wachten op de lezer. Wie door de bomen het bos niet meer ziet luistert naar de tips van boekenman Hubert van Belois. De H van Havik is één van zijn favorieten. Hier lees je meer over de boeken die Hubert in Chris Natuurlijk bespreekt.

Op zoek naar stilte, ruimte en duisternis

In de natuur van Oostvoorne vertelt Kester Freriks over zijn nieuwe boek Stilte, ruimte, duisternis . Verkenningen in de natuur.

Groene cocktails en stadsjungletochten op het Rotterdamse Boekenbal

Schrijvers en lezers verzamelen zich op 10 maart in Arminius in Rotterdam, voor het enige echte Rotterdamse Boekenbal . Het literaire feest staat helemaal in het teken van natuur, het thema van de Boekenweek. Op het Boekenbal kunnen bezoekers mee op een wandeling in de Rotterdamse stadsnatuur. Chris Natuurlijk krijgt een preview.

Nederlandsche Vogelen om op te eten zo mooi

Het zeldzame natuurboek Nederlandsche Vogelen is ter gelegenheid van de 83ste Boekenweek voor even uit de kluis van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam gehaald en te zien in een kleine tentoonstelling . Chris Natuurlijk mag even bladeren in deze boekenserie uit de achttiende eeuw waarin de Rotterdamse predikant en veldbioloog Cornelius Nozeman alle Hollandse vogels in beeld heeft gebracht op ware grootte. Om op te eten zo mooi. Het was een heel andere tijd, dan nu want In de bijhorende uitgebreide beschrijvingen lees je uitgebreid hoe de geportretteerde vogels het beste kunnen worden bereid.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond