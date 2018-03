Rotterdamse huisarts wandelt met patiënten

Geen medicatie maar een wandeling voorschrijven. Het is de gedachte achter het project ‘Looprecept’ van de Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel en zijn collega Anne Huisman. Van der Poel wandelt elke donderdag een vaste route met een groepje patiënten.

"Het is gezellig en het is goed voor me", vertelt de 76-jarige Maarten van der Lugt. Hij is een van de vaste lopers van het groepje. Hij is er zo vaak als hij kan en vindt het leuk om een gezellige babbel te maken met zijn mede-wandelaars.

Ondanks de stevige regenbuien waren er donderdag toch nog zo’n vijftien lopers aanwezig. Op de regen is Van der Poel voorbereid; voor wie dat wil wordt een parapluutje geregeld. Samen met zijn collega Lenneke Preesman wordt er, samen met de patiënten, zo’n halfuur gewandeld.

"Lopen is goed voor jezelf, voor je geest en voor de bloeddruk", vertelt huisarts Van der Poel. . De belangrijkste gedachte achter de loopgroep: zitten is een stuk slechter voor ons dan we denken. Een pilletje voorschrijven is niet altijd nodig wanneer een klein probleem door middel van beweging kan worden opgelost.