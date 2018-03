Deel dit artikel:











Veel activiteiten rond Internationale Vrouwendag Foto: archief

Op verschillende plekken in de regio zijn donderdag activiteiten georganiseerd om stil te staan bij Internationale Vrouwendag. Zo is er in Spijkenisse een talkshow met lokale powervrouwen, wordt er in Schiedam een walking dinner evenement gehouden en is er een silent disco in Rotterdam.

Rotterdam

Moeders en dochters konden met elkaar gratis Moeders en dochters konden met elkaar gratis op de foto bij Museum Rotterdam. Ook kreeg elke bezoeker 50 procent korting op een toegangskaartje. Tweede Kamerlid Salima Belhaj, oud-Leefbaar wethouder Marianne van den Akker en 26 andere Rotterdamse powervrouwen schoven donderdagochtend aan bij 28 mbo-studentes van het Albeda College. Tijdens het ontbijt kregen de studentes adviezen en levenswijsheden van de powervrouwen. In Islemunda is het stil. Het theater houdt in het kader van het thema heldinnen een silent disco. Via koptelefoons horen vrouwen muziek en verhalen van vrouwen over de hele wereld. Schiedam

Het Schiedams Vrouwen Platform (SVP) houdt een walking dinner evenement. Vrouwen nemen een kijkje bij elkaar in de keuken en koken voor elkaar. Deelnemers lopen met een klein groepje vrouwen een route door de stad langs verschillende adressen waar aangeschoven kan worden. Het Schiedams Vrouwen Platform (SVP) houdt een walking dinner evenement. Vrouwen nemen een kijkje bij elkaar in de keuken en koken voor elkaar. Deelnemers lopen met een klein groepje vrouwen een route door de stad langs verschillende adressen waar aangeschoven kan worden. Spijkenisse

In de bibliotheek vindt donderdagavond een talkshow plaats. Gasten zijn lokale powervrouwen die een kijkje geven in hun carrière en hoe zij hun top hebben bereikt. In de bibliotheek vindt donderdagavond een talkshow plaats. Gasten zijn lokale powervrouwen die een kijkje geven in hun carrière en hoe zij hun top hebben bereikt.