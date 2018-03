Deel dit artikel:











Wie vermoordde Samir el Bartali? Moord_Samir_01_1809 Moord_Samir_04_1809 Moord_Samir_05_1809 Moord_Samir_06_1809

Op 29 december 2017 wordt de 29-jarige Samir el Bartali geliquideerd aan de Socratesstraat in Rotterdam-zuid. De politie zoekt getuigen van de moord en wil graag meer weten over het leven van Samir. Van één van de verdachten is een compositietekening gemaakt. En er zijn twee auto's waar de politie meer over wil weten: een Audi en een Opel. Bekijk de video: