Cel geëist tegen hacker Albert Schweitzer Ziekenhuis

Justitie wil dat een 23-jarige Dordtenaar twee jaar de cel ingaat voor het hacken van computers en voor oplichting. De man fraudeerde onder meer bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Daarnaast heeft hij medestudenten van het Scheepvaart en Transport College(STC) in Rotterdam opgelicht en hackte hij de site van transportonderneming DSV.

De zaak kwam aan het rollen bij het Albert Schweitzer. Levon D. had daar eerder gewerkt. Hij stuurde personeelsleden een mailtje met een linkje dat zogenaamd naar de personeelsadministratie leidde. In werkelijkheid was het een exacte kopie van die site.

Nep-site

Op de nep-site moesten de werknemers inloggen, zodat Levon D. de beschikking kreeg over hun codes. Die gebruikte hij vervolgens op de echte personeelssite om een ander banknummer door te geven waarop het salaris moest worden gestort. Die rekeningnummers waren van katvangers, veelal verslaafden die waren geronseld.

Bij elf medewerkers lukte de truc, maar de fraude werd op tijd ontdekt. Er is daardoor geen salaris naar de verkeerde rekening gestort. Het bedrijf dat de software levert voor het personeelssysteem, AFAS, trok namelijk aan de bel: het leek op een soortgelijke hack bij transportbedrijf DSV. Levon D. had daar stage gelopen.

Zolderraam

Op 25 januari 2016 werd de verdachte aangehouden. Toen de politie arriveerde, gooide hij in paniek twee telefoons en enkele pasjes uit het zolderraam. Dat zette de recherche op het spoor van nog een fraudezaak: bij het STC.

De verdachte had studenten en ouders een mail gestuurd, zogenaamd namens het STC, met de mededeling dat het collegegeld naar een andere rekening moest. Tien studenten en ouders trapten erin.

In totaal wist de Dordtenaar voor 15.500 euro te frauderen. Volgens justitie is het geld grotendeels verdwenen.

Vuurwapen

De verdachte heeft bekend maar hij zegt onder dwang van anderen te hebben gehandeld. Daarbij zou hij door drie mannen zijn bedreigd met een vuurwapen. De Dordtenaar wil geen namen noemen van deze mensen.

Advocaat Michael Berndsen:"Hij heeft onder een enorme druk gestaan, was doodsbang. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, dat is de verklaring voor zijn gedrag." Waarom had hij dan niet de politie ingeschakeld? "Het is een gesloten jongen, hij durfde het tegen niemand te vertellen, uit angst dat zijn familie iets werd aangedaan."

Schadeclaims

Justitie noemt zijn verklaring ongeloofwaardig. De volledige eis is drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Na zijn vrijlating zou de man een vorm van behandeling moeten krijgen en zijn computer zou gecontroleerd moeten worden.

DSV, AFAS, het Albert Schweitzer en enkele studenten hebben schadeclaims ingediend van in totaal ruim anderhalve ton. Met name AFAS zegt een grote schadepost te hebben, omdat het softwareprogramma moest worden aangepast.

Advocaat Berndsen:"Mijn cliënt zit op het HBO en wil naar de universiteit. Zijn vriendin is ook nog eens zwanger. Kortom, als hij nu naar de cel gaat, zou dat dramatische gevolgen hebben." Levon D., tot slot: "Ik wil excuses maken naar alle mensen die ik heb gedupeerd. Ik hoop dat zij begrip hebben voor de situatie waarin ik toen zat."

De rechter in Rotterdam doet op 22 maart uitspraak.