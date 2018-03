Ministers willen getijdencentrale Brouwersdam

De komst van een getijdencentrale in de Brouwersdam is een stap dichterbij. Het kabinet heeft de centrale opgenomen in de plannen voor een doorlaat om de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. De ministers van infrastructuur en natuur waren donderdagochtend in het gebied om hun plannen toe te lichten.

Het gat in de dam komt aan de Zuid-Hollandse kant van de Brouwersdam. De doorstroming wordt hierdoor groter en zo komt er weer vers water in het meer. Het kabinet heeft er 75 miljoen euro voor uitgetrokken.

Een getijdencentrale in de opening is een logische volgende stap, vindt natuurminister Carola Schouten. “Als we op deze duurzame manier met stromend water energie op kunnen wekken, dan snijdt het mes aan twee kanten. Maar we moeten nog wel een heel traject in waarbij we overleggen met omwonenden en moeten kijken of we de vergunningen rond krijgen.”

Kale vlakte

Op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zijn ze ontzettend blij met de plannen. Ze zien al jaren hoe de kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer achteruit holt. Op beelden van duikers is te zien dat sommige stukken bodem zijn veranderd in een kale vlakte.

Door de Deltawerken zijn de Grevelingen sinds het begin van de jaren '70 volledig afgesloten van de Noordzee. Het duurt wel even voordat de doorlaat er is. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020.