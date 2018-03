Kapitein zeeschip vaart stomdronken door de Botlek

De kapitein van een zeeschip is woensdagavond aangehouden, omdat hij stomdronken achter het roer stond. De Zeehavenpolitie ging achter de 40-jarige kapitein uit Hilversum aan nadat een collega aan de bel had getrokken.

De collega maakte melding van een schip bij Hoek van Holland dat een vreemde koers voer. De dronken kapitein had inmiddels aangemeerd in de Sint Laurenshaven. Daarbij had hij een ander schip geraakt.

Uit een blaastest bleek dat de kapitein zes keer zoveel alcohol in zijn bloed had dan is toegestaan. De man is naar verluidt op staande voet ontslagen.