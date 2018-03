Rotterdammer opgepakt voor vier straatroven

Een 34-jarige Rotterdammer is woensdagavond aangehouden voor een straatroof in Berkel en Rodenrijs. Hij zou eerder op de dag een tas uit de handen van een vrouw hebben gerukt.

De Rotterdammer is een bekende van de politie en wordt nog van minimaal drie straatroven verdacht. Zo zou hij dinsdagavond hebben toegeslagen in Rotterdam-Blijdorp. Een vrouw werd toen bedreigd met een vuurwapen en beroofd van haar telefoon.

De man wordt ook verdacht van een straatroof van vorige week donderdag op de Overschiese Keiweg in Rotterdam en op 31 januari in Berkel en Rodenrijs.



Zijn 29-jarige Rotterdamse vriendin is ook gearresteerd. Zij wordt verdacht van het verkopen van een gestolen telefoon en van laten verdwijnen van bewijsmateriaal. Bij een doorzoeking in hun huis vond de politie verschillende gestolen spullen. Deze zijn in beslag genomen.