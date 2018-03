Prostitutiemoorden: 'Seks is nog geen moord'

De advocaten van Albert B. uit Schiedam, die vastzit voor twee oudere moorden, hebben opnieuw tevergeefs geprobeerd hem uit de cel te krijgen. De rechter wees het verzoek af, maar opende wel de deur voor nader onderzoek.

Albert B.(59) heeft volgens justitie de dakloze Berendina Stijger(1990) en de prostituee Francis Hofland(1991) vermoord in Rotterdam. Zijn DNA is bij beide slachtoffers gevonden. De verdachte heeft verklaard dat hij in die tijd regelmatig seks had met vrouwen in de open lucht.

Advocaat Jan Boksem bestrijdt de visie van justitie. "DNA wordt teveel als wondermiddel gezien. Met spermasporen bewijs je geen moord. Hooguit een seksueel contact. Het staat bijvoorbeeld niet vast of de sporen van voor of na het overlijden zijn."

Onbekende persoon

Zijn kantoorgenote Hilde Terpstra (beiden zijn van Anker&Anker in Leeuwarden) ging nader in op de datering. "Voor een reconstructie is het van belang dat we het exacte tijdstip van overlijden weten. Dat moeten we combineren met de sporen van een onbekende persoon die bij beide slachtoffers zijn gevonden."

De advocaten willen nog twee Rotterdamse moorden bij het onderzoek betrekken: die op Mientje van Balkom(1989) en Jeanette Sip(1999). Albert B. wordt daar niet aan gekoppeld, omdat er geen sporen van hem bij deze slachtoffers zijn gevonden. Wel weer van een onbekende persoon.

Testen

De verdediging wil nu weten: zou het kunnen dat al die moorden aan één of meerdere onbekende(n) moeten worden toegeschreven? Daarvoor moeten alle sporen met elkaar worden vergeleken. Probleem in deze zaak is dat er maar heel weinig monsters beschikbaar zijn om te testen.

De rechtbank ging aarzelend akkoord met nader onderzoek. "Het Nederlands Forensisch Instituut(NFI) moet eerst maar eens beoordelen, of het onderzoek naar de sporen überhaupt nog mogelijk is. Ook moet het NFI aangeven of meer kan worden gezegd over het tijdstip van overlijden, bijvoorbeeld aan de hand van de lichaams- en buitentemperatuur."

In afwachting daarvan blijft Albert B. in ieder geval vastzitten, omdat er volgens de rechter duidelijk bewijs is. "De sporen die bij de lichamen zijn aangetroffen, wijzen allemaal rechtstreeks naar meneer B." De volgende zitting is waarschijnlijk over drie maanden.