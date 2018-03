Zuidlander opgepakt voor woningoverval

Na ruim een jaar onderzoek zijn twee mannen uit Zuidland en Amsterdam opgepakt voor een woningoverval.

De overval was vorig jaar februari in Rijswijk. Een man werd bij thuiskomst naar binnen geduwd. Drie overvallers drongen binnen, bonden de bewoner vast en doorzochten de woning. Daarna vertrokken ze.

De politie kon niet zeggen hoe ze op het spoor van de 32-jarige Zuidlander en de Amsterdammer zijn gekomen. Ook is onduidelijk of er iets buit is gemaakt.

De twee verdachten werden woensdag in Vlaardingen opgepakt. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.