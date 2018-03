Deel dit artikel:











Meerderheid tegen natuurbegraafplaats Bonnenpolder

Een meerderheid van de inwoners van Hoek van Holland is tegen een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente onder tweeduizend Hoekenezen over de toekomst van het gebied, die door ruim vierhonderd mensen is ingevuld.

Fietsen (84%) en wandelen (38%) zijn favoriet. Verder vinden de meeste mensen (97%) dat de polder groen en open moet blijven. De komst van een natuurbegraafplaats in een deel van de polder vindt 63% onwenselijk. Als het aan Natuurbegraven Nederland en het Zuid-Hollands Landschap ligt, wordt de Bonnenpolder omgetoverd tot een natuurgebied van 128 hectare. Daarvan is 30 hectare bestemd voor een natuurbegraafplaats. Een actiegroep haalde eerder al 2100 handtekeningen op tegen de komst van de begraafplaats. De gemeenteraad van Rotterdam moet nog stemmen over de plannen voor het natuurgebied in de Broekpolder.