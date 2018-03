Rotterdam Basketbal onderuit bij koploper

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft donderdagavond op bezoek bij Donar Groningen niet kunnen winnen. De basketbalheren verloren met 89-65 van de koploper van de dutch basketball league.

Na het eerste kwart was het verschil voor de ploeg van coach Armand Salomon met de Groningers slechts één punt (16-15). Donar zette in het tweede kwart aan en sloeg vervolgens een aardig gat in de score (44-32). Uiteindelijk verloor Rotterdam Basketbal met 89-65.

Doordat Landstede Basketbal de thuiswedstrijd van Apollo Amsterdam met 73-69, is het gat tussen de ploeg uit Zwolle en Rotterdam Basketbal op de ranglijst weer twee punten geworden. De Rotterdamse heren hebben na 22 wedstrijden 26 punten gepakt en staan vijfde.