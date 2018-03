Verkiezingsdebat in Hardinxveld-Giessendam: bereikbaarheid en wel of geen buitenbad

Hoe wordt de sluiproute bij file in Hardinxveld-Giessendam op de A15 aangepakt? Werkt de nieuwe manier van subsidie aanvragen? En komt er weer een buitenbad? Vijf politieke partijen zijn hier donderdagavond over in debat gegaan op Radio Rijnmond en de lokale omroep Merwe RTV.

Nieuwe manier subsidiëren

MAG staat voor Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam en is een nieuwe manier van subsidies geven.

Voorbeeld: In plaats van: ”Wij geven 10-duizend euro aan de voetbalclub, want bewegen is goed,” wordt het: “wij willen dat alle bewoners gaan bewegen en we hebben daar 10-duizend euro voor beschikbaar en we gaan de middelen steunen die dat doel kunnen bewerkstelligen. Dat kan de voetbalclub zijn, maar ook een buurt-wandelgroepje”.

Sinds 2016 is de MAG in het leven geroepen. In het debat stond de werking hiervan centraal. De meningen zijn verdeeld.

CDA lijsttrekker Wim de Ruiter noemt het een ongelooflijk slecht beleid, omdat het is in zijn ogen zorgt voor ongelijke kansen binnen de samenleving.

Max van den Bout, nummer twee PvdA, geeft aan dat zijn partij niet tegen is, maar ziet de uitvoering graag verbeteren.

Lijsttrekker Jan Nederveen van de ChristenUnie is voor een ander subsidiebeleid, maar vindt dat de MAG voor administratieve rompslomp zorgt.

Arjan Meerkerk, lijsttrekker SGP, spreekt over uitdagingen binnen deze manier van subsidiëren.

Kor Nederveen, lijsttrekker T@B, Transparante Partij voor Algemeen Belang, is voor de MAG, omdat het in zijn ogen initiatieven beloont. Hij krijgt applaus vanwege zijn opmerking dat zijn partij de kracht van het dorp, kerk en verenigingen ziet in dit plan. "Zij bepalen wat belangrijk is."

Bereikbaarheid

Hardinxveld-Giessendam heeft last van de verkeersdrukte van de A15 in het dorp. Automobilisten gebruiken de lokale wegen binnen de bebouwde kom als sluiproute.

SGP, CDA, T@B zijn voor de verbreding en/of verlegging van de A15. De ChristenUnie is het hier grotendeels mee eens. De PvdA voegt eraan toe dat er niet blind gestaard moet worden op deze Rijksweg, maar ook rekening gehouden moet worden met de Merwedebrug (A27).

Buitenzwembad

In 2012 is het buitenzwembad gesloten. omdat het te duur was. Nu gaan er toch weer stemmen op om er eentje te openen.

De PvdA vindt het plan rondom het buitenbad mooi, maar vindt dat er haken en ogen aanzit. Zo hoeven de toegangsprijzen voor het buitenbad niet omhoog van de partij. Ook de ChristenUnie is blij met het initiatief, maar vindt dat de gemeente zich op een verantwoordelijke manier moet inspannen.

"In 2012 waren wij als enige tegen de sluiting. Wij juichen het initiatief zeer toe. Het mag iets kosten", aldus T@B.



Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Donderdag was presentator Ruud de Boer met Merwe RTV verslaggever Jelle den Toom te gast in Sliedrecht.