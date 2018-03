Islamdebat Rotterdam: 'Waarom is die groenteboer weggegaan?'

Het werd een pittig debat in de Rotterdamse Arminiuskerk. Aan het Rotterdamse Islamdebat georganiseerd door RTV Rijnmond en de Moslimkrant deden tien Rotterdamse lijsttrekkers mee. De PVV had eerder afgezegd voor het debat.

Het Links Verbond bestaande uit GroenLinks, SP, PvdA en NIDA had weinig trek in het Islamdebat. Barbara Kathmann (PvdA): "Ik heb hele grote moeite met dit debat. Geen Rotterdammer wil het er over hebben, die wil het over wonen hebben."

Leo de Kleijn (SP): "We zijn er toch, wij zijn niet bang om het debat aan te gaan, maar waarom hebben we het over één godsdienst?"

Nourdin El Ouali (NIDA): "Het moet gaan om woningmarkt die op slot is, dit debat is zo 2002."

Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam): "Deze reacties tekenen de kramp waar we in zitten. De islam is heel bepalend in deze stad en niet iedereen vindt dat even leuk."

Felle toon

Tijdens de debatavond gingen de partijen uitgebreid in op de identiteit van de Rotterdammer, religieuze feesten, islamitisch onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt, etnisch profileren en het vestigingsbeleid in de stad. De gemoederen liepen soms hoog op, maar uiteindelijk bleven de partijen een voor een strak hun eigen programma uitdragen.

Tijdens het debat werd een standpunt van het CDA besproken. Die wil dat voorgangers in kerken en moskeeën binnen vier jaar Nederlands spreken. Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) was daar erg verbaasd over: "Bij religie spreek je de taal van je hart, dus dat ook een andere taal dan Nederlands zijn."

Stephan van Baarle (DENK): "Is dat een keiharde verplichting? Dan slaan we als overheid door. Het zijn private verenigingen, daarin moet de overheid zich niet mengen."

Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam): "Ik wil weten wat daar gesproken wordt, in het Nederlands. Als er geen Nederlands wordt gesproken, dan willen we dat afluisteren zodat we toch weten wat er gezegd wordt door bijvoorbeeld haatpredikers."

Barbara Kathmann (PvdA): "Dit druist in tegen de rechtsstaat. De overheid heeft niets te zoeken in de moskee, tenzij de wet wordt overtreden. Gaan we haatpredikers afluisteren, dan beginnen we bij het partijkantoor van Leefbaar Rotterdam."





HEMA

Leefbaar Rotterdam stelde de eenzijdige vestiging van winkels in Rotterdam aan de orde.Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam): "In sommige wijken is het een monocultuur, een aaneenschakeling van zaken die niets met Nederland te maken hebben. Naast al die belwinkels en shishalounges, zet er ook een groentwinkel of een HEMA neer. Wij willen meer balans en diversiteit in het winkelaanbod."

Barbara Kathmann (PvdA): "Leefbaar, stop met polariseren, dat zeggen de ondernemers ook. Het is geen klein Ankara. Er is een natuurlijke diversiteit aangepast op de vraag van de ondernemers."

Sven de Langen (CDA): "Waarom is die groenteboer weggegaan? Omdat er geen draagvlak voor is. Een vestigingswet verandert dat niet en Leefbaar roept de weerstand over zichzelf af."

Stephan van Baarle (DENK): "De vestigingswet is landelijk dus u kunt dit niet waarmaken.

Belwinkels en halal-slagers zijn ook Nederlands en horen ook bij Rotterdam. U kijkt daar selectief en verkrampt naar."

Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP): "Dit onderwerp heeft niks met islam te maken. Als ik door de Berge Dorpsstraat in Hillegersberg loop dan denk ik wel eens: waar is de islamistische halal-slager, die is er niet !"