Antons Aanmoediging voor Roda JC-Sparta: 'Stressballetje al in mijn handen'

Sparta strijdt in de eindfase van de eredivisie tegen degradatie. De Kasteelclub kan elk beetje steun op dit moment goed gebruiken. Daarom zocht de sportredactie van RTV Rijnmond Sparta-fan Anton Knigge op, die de manschappen van trainer Dick Advocaat voor de degradatiekraker tegen Roda JC van aanstaande zaterdag nog wat bemoedigende woorden toespreekt.

"Ik heb al een stressballetje in mijn handen, want het wordt weer een zenuwslopende editie voor Sparta bij Roda JC", begint een gespannen Knigge, die met weinig plezier terugkijkt op de nacompetitiewedstrijd van vijf seizoenen geleden van Sparta tegen Roda JC, toen Mark-Jan Fledderus namens de Limburgers met twee rake vrije trappen de Rotterdammers in de Jupiler League hield (2-1).

"Al gebeurt het stiekem of lelijk - het maakt niet uit hoe - als die drie punten maar naar Rotterdam-West komen", zegt Knigge strijdbaar. "Sprookjes bestaan, sprookjes bestaan niet. Ik kan moeilijk zeggen dat we een horrorscenario van Frankenstein gaan volgen."