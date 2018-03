11-jarige Melanie belt 112 voor doodzieke moeder: 'Ik was wel bang, maar bleef rustig'

De 11-jarige Melanie uit Dordrecht en was samen met haar zusje en moeder thuis, toen zij ineens onwel werd. Zonder twijfel belde Melanie direct 112. De manier waarop Melanie vervolgens dat telefoongesprek voerde terwijl ze samen op de ambulance wachten, was volgens de hulpdiensten uniek.

"In al die jaren dat ik hier heb gewerkt heb ik nog nooit meegemaakt dat een kind zo rustig reageerde", vertelt centralist bij de ambulancemeldkamer Ton Lagendijk. "Ik merkte direct dat ik met een kind te maken had dat heel adequaat reageerde. Ze kon heel duidelijk vertellen wat er aan de hand was."

Moeder Leontien werd plotseling niet lekker en had last van een drukkende pijn op haar borst. De situatie was zo nijpend, dat Melanie zelf besloot om het noodnummer te bellen. "Ik was wel bang maar ik bleef rustig, want anders kon die man aan de telefoon mij niet verstaan", vertelt Melanie over het gesprek. Ze volgde de aanwijzingen van Lagendijk precies op en wachtte samen met haar moeder en jongere zusje op de ambulance.

Met haar daadkrachtige en relaxte overkomen maakte ze flink wat indruk. Ze nam zelfs even de regie van de centralist over. "Toen ik vroeg of haar moeder pijn had, ging ze zelf vragen of ze dat op een schaal van 1 tot 10 kon aangeven", zegt Lagendijk.

Hij heeft wel vaker kinderen aan de telefoon. Meestal vergt dat een meer persoonlijke en geruststellende aanpak. "Ze zijn regelmatig angstig en weten niet meer waar ze zijn. In dit geval kreeg ik alles gelijk te horen en dat maakte de melding zo makkelijk. Wat mij betreft zou elke melding zo moeten zijn."

Voor Melanie is het allemaal niet zo heel bijzonder. "Het is wel goed wat ik gedaan heb, maar ik vind het ook wel normaal. Ik heb gewoon geleerd om rustig te blijven als er een noodgeval is."

Moeder Leontien is er gelukkig weer helemaal bovenop gekomen en is apetrots op allebei haar dochters. "Ik ben heel trots dat ze zo rustig en kalm zijn gebleven en weten wat ze moeten doen als er nood is. Ik heb er gewoon geen woorden voor."